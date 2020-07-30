Российских покупателей предупредили о товарах, вводящих в заблуждение

Москва, 30 июля. Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль рассказал о продуктах, которые могут ввести в заблуждение покупателей. В перечень таких товаров вошли спаржа по-корейски, крабовые палочки, синтетическая икра, зефир в шоколаде, арахис и бананы, сообщает «Лента.ру».

Эксперты подчеркивают, что арахис на самом деле относится к бобовым, а не к орехам. Банан — ягода, а не фрукт, так как произрастает на растении, которое фактически является травой.

Специалисты обращают внимание, что спаржа по-корейски зовется «спаржей» лишь на постсоветской территории. На деле же она производится из пенки, снятой с кипящего соевого молока, которую затем сушат и сворачивают в трубочки. Крабовые палочки в свою очередь не содержат крабового мяса, а производятся из рыбного фарша сурими.

Зефир в шоколаде обычно покрывается глазурью из какао-заменителей, которая не имеет отношения к настоящему шоколаду. В заблуждение россиян также вводит и синтетическая икра. Ее делают из рыбных продуктов, вытяжки морских водорослей, молочной и лимонной кислоты, а также консервантов. Настоящей икрой данный продукт не является.

Ранее специалисты Росконтроля проверили карбонад популярных торговых марок. Они оценили безопасность и вкусовые свойства продуктов, а также провели микроструктурный (гистологический) анализ. В итоге в черный список попал карбонад брендов «Великолукский мясокомбинат», «Мясной Дом Бородина», «Микоян» и «Рузком». Отмечается, что «Мясной Дом Бородина» и «Микоян» «отличились» высоким содержанием крахмала.