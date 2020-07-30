В Крыму назвали несостоятельными доводы ЕС насчет «милитаризации» полуострова

Симферополь, 30 июля. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал несостоятельным заявление Евросоюза о «милитаризации» полуострова.

Ранее ЕС заявил, что закладка десантных кораблей в Керчи якобы говорит о «милитаризации» Крыма. Как пишет РИА Новости, в Европе уточнили, что это имеет негативное влияние на безопасность в Черном море.

«По этой логике закладка российских «Мистралей» во Франции означала милитаризацию НАТО со стороны России. Что-то здесь не вяжется. Доводы Евросоюза очевидно несостоятельны», — подчеркнул Мурадов.

Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ.