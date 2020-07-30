Брат Кузьмина рассказал, как артист бросил Пугачеву ради американской модели

Москва, 30 июля. Брат Владимира Кузьмина Александр в интервью Kp.ru раскрыл подробности романа музыканта с Аллой Пугачевой. По его словам, Владимир бросил Примадонну ради иностранной модели.

Рок-музыкант познакомился с Пугачевой по ее инициативе. Певица уже была наслышана о Кузьмине и хотела пообщаться с ним лично. Она зашла за кулисы во время его выступления и терпеливо ждала окончания концерта.

«Ну привет, я Алла Пугачева», — сказала она опешившему Кузьмину.

Музыкант ответил, что знает ее. Вскоре между ними возник творческий союз, который ненадолго перетек в любовный. В жизни Владимира неожиданно объявилась молодая модель из США Келли Керзон. Уже на следующий день после знакомства они признались друг другу в чувствах.

Пугачева приняла этот удар достойно и даже была на их свадьбе. Некоторое время Керзон жила вместе с супругом в России, но после путча они переехали в Америку. Заключив выгодный брачный контракт с музыкантом, модель вскоре развелась с ним, отобрав все деньги и имущество. Для Кузьмина это стало настоящим ударом. В этот непростой период на помощь Владимиру пришла его бывшая возлюбленная. Пугачева сняла ему номер в отеле и помогала на первых порах.

«Алла была ему подругой, которая его понимала. Она никогда не бросала в беде», — говорит брат рок-музыканта.

Недавно Владимир Кузьмин рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой, произошедшей во времена их романа. Пугачева взяла деньги в долг у Ильи Резника, которые Кузьмин потратил на новый автомобиль. Конфликт между музыкантами возник, когда Владимир пришел возвращать деньги Примадонне. Кузьмин бросил пачку денег в унитаз, но предусмотрительно не стал их спускать. После этого паре пришлось сушить купюры в ванной.