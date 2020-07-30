Сатановский рассказал, как России реагировать на призыв США войти в альянс против Китая

Москва, 30 июля. Однажды Россия уже подружилась с США, однако заплатила за это распадом СССР, не получив ничего взамен. Такое мнение выразил политический аналитик Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео предложил создать некий «альянс демократий», который будет противостоять Пекину. Также Помпео не исключил, что Вашингтон предложит Москве присоединиться к этому блоку.

«Нас с ними не против Китая блокироваться, нам им морды бить надо. В прямом смысле», — возмутился Сатановский.

Эксперт напомнил, что в прошлом в результате дружбы с США Россия сдала свои геополитические позиции, так как многие страны бывшего СССР примкнули к НАТО, и американцы вплотную подошли к рубежам РФ. В связи с этим аналитик считает, что предложение США к России вступить в альянс против ее экономического и потенциально военно-политического партнера выглядит цинично. Кроме того, по мнению Сатановского, планы Вашингтона могут быть связаны с тем, что Китай достаточно усилился для победы в холодной войне с США.

Ранее предложение Помпео войти в альянс против КНР прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Пекин является давним союзником и партнером Москвы. Также Песков напомнил, что Россия никогда «не дружит против кого-то».