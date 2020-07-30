Вдове Дмитрия Марьянова угрожают плеснуть кислотой в лицо

Москва, 30 июля. Незнакомцы угрожают вдове актера Дмитрия Марьянова Ксении Бик плеснуть кислотой в лицо. Как пишут средства массовой информации, в Савеловском суде в Москве возобновилось слушание дела о наследстве звезды фильма «Выше радуги». По словам адвоката семьи Марьяновых, который не назвал своего имени, Бик хочет отобрать загородный дом, где живет отец Дмитрия — Юрий Георгиевич.

47-летний Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался два года назад и не оставил завещания. Теперь его имущество делят его отец, сын от первого брака Даниил и вдова - Ксения Бик. Между собой им предстоит разделить трехкомнатную и однокомнатную квартиры, два мотоцикла, накопления на банковских счетах.

Как пишет издание «Стархит», очередной спор начался из-за дачи актера, которая находится в 70 километрах от Москвы. Сейчас в загородном доме живет отец актера. Он недоволен тем, что Бик предъявила права на эту недвижимость, требуя якобы выделить ей две трети в доме, а ему и внуку — по одной шестой части.

Как уточнила Бик, дом был зарегистрирован на Дмитрия уже после того, как они с ним поженились в 2015 году.

«Это правда, которая подтверждена документально. Просто цель другой стороны — оставить меня без трусов. Для них желательно, чтобы я вообще не существовала», — сказала она.

Вдова уточнила, что пыталась урегулировать вопрос с наследством мужа мирным путем.