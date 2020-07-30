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Постпред РФ в Вене назвал плюсы для Германии от вывода войск США

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Постпред РФ в Вене назвал плюсы для Германии от вывода войск США

Москва, 30 июля. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предрек преимущества для Германии после вывода части войск США из страны. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Twitter.

Как уточнил специалист, вывод американских военных позитивно повлияет на безопасности ФРГ, а «политически Берлин, вероятно, даже останется в выигрыше».  

«Германии ничего не угрожает», — подчеркнул Ульянов.

Ранее стало известно, что США выведут из Германии почти 12 тысяч военных, некоторые из них вернутся на родину, а другие разместят в странах НАТО. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер.

Таким образом, число американских военных снизится с 36 тысяч до 24 тысяч. По словам Эспера, 5,6 тысячи солдат разместят в странах НАТО, а 6,4 тысячи отправятся в Штаты, но будут дислоцироваться в Европе на основе ротации.

Он уточнил также, что 4,5 тысячи военных бронетанковых войск вернутся на родину, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе «на востоке и в районе Черного моря» для «усиления сдерживания» России и обеспечения безопасности союзников.

Вывод американских войск из Германии, по словам Эспера, начнется в течение нескольких недель. Он указал, что нужно время для решения ряда внешнеполитических и организационных вопросов.

 Постпред РФ в Вене назвал плюсы для Германии от вывода войск США

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Источник: Twitter
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