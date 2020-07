 Постпред РФ в Вене назвал плюсы для Германии от вывода войск США

Москва, 30 июля. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предрек преимущества для Германии после вывода части войск США из страны. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Twitter.

Как уточнил специалист, вывод американских военных позитивно повлияет на безопасности ФРГ, а «политически Берлин, вероятно, даже останется в выигрыше».

Some observers interpret withdrawal of 12 000 US troops from Germany as “punishment” of Berlin. Why? Germany isn’t under threat. So, security will not be affected. Politically Germany is likely to benefit from that. This can only affect economically communities around US bases.