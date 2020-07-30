 Постпред РФ в Вене назвал плюсы для Германии от вывода войск США

Москва, 30 июля. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предрек преимущества для Германии после вывода части войск США из страны. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Twitter.

Как уточнил специалист, вывод американских военных позитивно повлияет на безопасности ФРГ, а «политически Берлин, вероятно, даже останется в выигрыше».

«Германии ничего не угрожает», — подчеркнул Ульянов.

Some observers interpret withdrawal of 12 000 US troops from Germany as “punishment” of Berlin. Why? Germany isn’t under threat. So, security will not be affected. Politically Germany is likely to benefit from that. This can only affect economically communities around US bases. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) July 30, 2020

Ранее стало известно, что США выведут из Германии почти 12 тысяч военных, некоторые из них вернутся на родину, а другие разместят в странах НАТО. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер.

Таким образом, число американских военных снизится с 36 тысяч до 24 тысяч. По словам Эспера, 5,6 тысячи солдат разместят в странах НАТО, а 6,4 тысячи отправятся в Штаты, но будут дислоцироваться в Европе на основе ротации.

Он уточнил также, что 4,5 тысячи военных бронетанковых войск вернутся на родину, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе «на востоке и в районе Черного моря» для «усиления сдерживания» России и обеспечения безопасности союзников.

Вывод американских войск из Германии, по словам Эспера, начнется в течение нескольких недель. Он указал, что нужно время для решения ряда внешнеполитических и организационных вопросов.