Соседов вывел на чистую воду помолодевшую после комы Бабкину

Москва, 30 июля. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что эстрадная певица и телеведущая Надежда Бабкина действительно не так давно сделала пластическую операцию. Однако, по его словам, над внешностью артистки поработали не тогда, когда она была госпитализирована с пневмонией.

Уже несколько месяцев вокруг Бабкиной ходят разные слухи. Дело в том, что в апреле певица оказалась в одной из московских клиник с двусторонней пневмонией. Артистку даже пришлось ввести в медикаментозную кому. Так как на тот момент пандемия была в разгаре, многие подозревали, что Бабкина заболела COVID-19, однако официально заявлялось, что тесты певицы на коронавирус дают отрицательный результат.

Еще больше слухов появилось, когда ведущая «Модного приговора» наконец выписалась из клиники. Поклонники обратили внимание, что после госпитализации Бабкина неожиданно помолодела. Тогда общественность начала подозревать, что на самом деле певица легла в клинику, чтобы сделать пластическую операцию.

«Она, конечно, сделала себе какие-то подтяжки, уколы красоты. Но накануне 70-летнего юбилея!» — вывел Бабкину на чистую воду Сергей Соседов.

70-летие артистка отметила 19 марта, то есть, как утверждает критик, все подтяжки были сделаны до госпитализации певицы с пневмонией. Соседов подчеркнул, что вряд ли Бабкина стала бы делать пластическую операцию во время болезни. По словам критика, артистке необходимо было прийти в форму перед юбилеем, и она заранее решила этот вопрос, однако потом у Бабкиной возникли проблемы со здоровьем.

«Конечно, ее в больнице подлечили, она отдохнула. Но коррекция внешности уже была сделана до этого! Не может же лицо пропасть за два месяца!» — сказал Соседов в комментарии изданию Собеседник.ru.

Также критик не верит, что ведущая «Модного приговора» могла придумать болезнь ради пиара. Он не сомневается, что у Бабкиной действительно возникли проблемы со здоровьем.

«Надя — замечательный человек, открытый, жизнерадостный. Зачем ей заниматься выдумками? <…> Да ей в театре нужно быть постоянно. Она не может себе позволить уйти в никуда. Она действительно болела!» — заявил Соседов.

В заключении критик отметил, что Бабкина шикарно провела юбилей и не нуждалась в дополнительном пиаре.