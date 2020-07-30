Определено время, за которое коронавирус погибает в воде

Москва, 30 июля. Практически все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение суток, а 99,9% в течение 72 часов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что исследования жизнеспособности коронавируса в воде проводились в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Ученым удалось выяснить, что в дехлорированной и морской воде коронавирус не размножается, однако способен сохранять жизнеспособность. Время его инактивации напрямую зависит от температуры воды. Роспотребнадзор подчеркивает, что кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса. При этом хлорированная вода лишает вирус жизнеспособности.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. По ее словам, аналогичной эффективностью обладают и хлорсодержащие дезинфектанты.

До этого в Роспотребнадзоре отмечали, что открытые водоемы не могут считаться источником передачи COVID-19, поскольку вода в них подвергается воздействию солнечных лучей. В связи с этим вирус погибает и не может «примкнуть» к человеку. Однако в ведомстве предостерегли о другой опасности — в водоемах можно подцепить церкариоз, лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатиты А и Е.