Работодателей предложили поощрять за трудоустройство выпускников-2020

Москва, 30 июля. Директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин предложил поощрять работодателей за прием на работу выпускников 2020 года. Соответствующее письмо он направил на имя замминистра труда и социальной защиты России Елены Мухтияровой.

В тексте обращения предлагается разработать механизм в виде субсидий в размере до трех МРОТ из федерального бюджета работодателям, которые примут выпускников 2020 года на стажировку с последующим трудоустройством, при условии работы выпускника в организации по полученной специальности не менее одного года.

Выплачивать субсидию работодателю Семин предлагает по истечении одного года. Выплаты должны производиться за каждого принятого на работу выпускника.

Автор инициативы считает, что это позволит молодым специалистам быстрее трудоустроиться.

«Пандемия коронавирусной инфекции серьезно повлияла на ситуацию на рынке труда… Уровень безработицы вырос. Определенные сложности с поиском первого места работы испытывают и выпускники высших и среднеспециальных образовательных организаций, для которых найти первую работу было достаточно непросто и до пандемии коронавируса», — цитирует Семин RT.

Автор инициативы отметил, что выплата должна распространяться на организации, которые работают в приоритетных для импортозамещения отраслях эконом

Ранее СМИ сообщили, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой поднять минимальные выплаты до уровня прожиточного минимума, а максимальные — до средней заработной платы в регионе. В данном случае пособия будут разными в каждом субъекте РФ, диапазон выплат в среднем по стране составит 12-51 тыс. рублей. Министерство труда и социальной защиты РФ готово изучить предложение.