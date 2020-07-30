Шаповалов рекомендовал Белоруссии искать организаторов провокации с ЧВК «за океаном»

Москва, 30 июля. Политолог Владимир Шаповалов рассказал, кто заинтересован в ослаблении дружественных отношений Белоруссии и России из-за провокации в Минске.

По его словам в республике пытаются создать пророссийский и прозападный лагеря. При это события в Белоруссии быстро деградируют в предшествовавшую украинскому Майдану ситуацию.

Шаповалов считает, что в Белоруссии разворачивается сценарий цветной революции. Происходящее, по мнению политолога, имеет непосредственное отношение к новому соглашению об интеграции, которое Россия и Белоруссия планируются подписать в ноябре 2020 года.

Шаповалов полагает, что провокация с якобы являющимися бойцами ЧВК «Вагнер» российскими гражданами была направлена на подкрепление «фактами» антироссийских обвинений прозападной части населения и усиление поляризации в обществе.

«Очевидно, что белорусской власти нужно искать источник вмешательства во внутренние дела страны в другом месте – не в Москве, а за океаном», — цитирует политолога «Слово и дело».

29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании более 30 россиян под Минском. Некоторые издания начали распространять сообщения, что российские граждане якобы были бойцами ЧВК «Вагнер» и намеревались «дестабилизировать обстановку» перед выборами президента Белоруссии.

По мнению депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, Белоруссии необходимо проявить мудрость и твердость на фоне провокации Запада с целью активизации местной оппозиции. Парламентарий убежден, что западные страны готовы любой ценой поссорить Минск и Москву.

Схожей точки зрения придерживается Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, провокация с «российскими наемниками» в Белоруссии могла быть организована при участии западных стран. Он допустил, что данная история может использоваться, чтобы поссорить Россию и Белоруссию.