CNN заявил об ухудшении отношения к американцам в мире из-за Трампа

Вашингтон, 30 июля. Из-за катастрофической ошибки властей США в борьбе с коронавирусом многие государства теперь относятся к американцам «как к прокаженным», пишет обозреватель CNN Питер Берген.

Он отметил, что на США приходится четверть всех случаев заражения COVID-19, при этом американцы составляют лишь 4% от мирового населения. Берген подчеркивает, что многие страны не только высмеивают политику Трампа, но и отказываются пускать к себе граждан США.

«Во время предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что другие страны смеются над США, не приводя никаких доказательств. Однако теперь другие страны не только не смеются над США, но и относятся к американцам как к прокаженным», — пишет автор материала.

Как подчеркнул Берген, раньше паспорт США открывал двери по всему миру, однако теперь эти двери захлопнулись. Американцев не хотят впускать даже союзники Вашингтона: Канада, Франция, Германия, Италия. По мнению автора, к такой ситуации привел «катастрофический провал» политики президента Трампа.

По словам обозревателя, «отдав приоритет экономике перед здравоохранением, нация приняла факт, что сотни тысяч американцев умрут от коронавируса». Он привел статистику, согласно которой почти половина граждан США имеет заболевания, приводящие к более тяжелому протеканию COVID-19.

«Трамп всегда винил в появлении вируса других и пытался называть его «китайским» или «уханьским», однако эти отвлекающие маневры оказались безрезультатными. Опрос, проведенный Associated Press-NORC, продемонстрировал, что рейтинг одобрения коронавирусной политики Трампа упал до рекордно низкой отметки в 32%», — резюмировал Петер Берген.

Ранее издание Foreign Policy отмечало, что подход Дональда Трампа к решению проблем с пандемией нанес США сильный удар. По словам гарвардского профессора Стивена Уолта, Вашингтон нанес себе череду ран, однако действующий президент обрушил репутацию Америки до рекордно низкого уровня.