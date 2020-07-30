Врач перечислила самые опасные алкогольные коктейли

Москва, 30 июля. Врач-диетолог Анна Белоусова перечислила самые опасные алкогольные коктейли и рассказала, можно ли потерять рассудок от одного бокала.

Эксперт усомнилась в возможности подобного эффекта после одного напитка. Но любые алкогольные коктейли, особенно газированные и сладкие, по ее словам, следует пить с осторожностью.

«Крепкий алкоголь в сочетании с любыми газированными напитками, даже если это обычная минералка, бывает очень коварен, потому что газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь. Кроме того, есть здесь и отсроченный эффект, когда коктейль пьется легко, а опьянение наступает неожиданно и оказывается крайне тяжелым», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Еще более опасными специалист назвала коктейли с пивом, самый распространенный — сочетающий пиво и водку «Ерш». Тут играют роль газированность напитка и то, что благодаря пиву почти не чувствуется водка. Опьянение от коктейля оказывается намного сильнее ожидаемого.

Кроме того, опасность таят ликеры, которые сладостью скрывают крепость. Из-за этого напиток пьется легче, быстрее и в больших количествах. В качестве примера врач привела классический ликерный коктейль «Б-52», который подается в маленьких рюмочках. Даже самый устойчивый человек после двух таких стопок сильно захмелеет.

То же относится к коктейлям с добавлением сиропов и соков, которые скрывают как крепость, так и качество алкоголя. Коктейль из водки и апельсинового сока «Отвертка» легко пьется, но может приводить к тяжелому опьянению и проблемам со здоровьем, так как замаскировать в нем некачественный алкоголь очень просто.

Диетолог напомнила об опасности алкоголя в жаркое время года. Употреблять его можно лишь в вечернее время, при этом ограничиться лучше слабыми напитками.

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