Овдовевшая блогер Диденко предупредила об опасности коктейлей с сухим льдом

Москва, 30 июля. Блогер Екатерина Диденко, муж которой умер на вечеринке с сухим льдом, предупредила об опасности использования этого вещества в коктейлях. Соответствующий видеоролик она опубликовала у себя в Instagram-stories.

Диденко заказала в парке мохито с сухим льдом, после чего рассказала на камеру о том, что если человек случайно проглотит кусочек этого вещества, то получит ожог пищевода. Блогер отмечает, что никто не предупреждает об опасности сухого льда в пищевых продуктах. Она попросила подписчиков написать ей, получали ли они травмы, употребляя сухой лед. После этого ролика она опубликовала видеозапись из сауны, в которой погиб ее супруг.

«По причине того, что об опасности сухого льда никто не знал и не предупреждал, на моем дне рождения погиб мой супруг Валентин и двое друзей — Наташа и Юра», — напомнила «аптечный-ревизорро».

Ранее стало известно, что Екатерина Диденко завела новые отношения спустя пять месяцев после трагичной смерти мужа. Новый избранник блогера уже успел познакомить ее с родителями. Возлюбленным 29-летней Диденко стал актер Влад Черных. Слухи об их романе ходили давно, но Екатерина не спешила афишировать отношения. Недавно она поделилась фото, на котором стоит в объятиях нового ухажера.