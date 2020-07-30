Трамп заявил о нежелании защищать Германию от России

Вашингтон, 30 июля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о нежелании защищать покупающую российские энергоносители Германию от России. Мнением глава Белого дома поделился в микроблоге Twitter.

«Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, и мы должны защищать Германию от России? Что это вообще такое?» — написал Трамп, комментируя решение о выводе из ФРГ части воинского контингента США.

Глава Белого дома также вновь упрекнул Берлин в недостаточной, на его взгляд, финансовой поддержке коллективной обороны Североатлантического альянса.

«Помимо этого, Германия плохо выполняет свои обязательства по двухпроцентным взносам для НАТО. Поэтому мы выводим часть войск из Германии!» — подчеркнул президент США.

На пресс-конференции в среду, 29 июля, глава Пентагона Марк Эспер объявил, что США выведут из Германии почти 12 тысяч военных. Часть из них (5,6 тысячи солдат) разместят в странах НАТО, 6,4 тысячи вернутся на родину, но будут дислоцироваться в Европе на основе ротации. Количество американских военных в ФРГ снизится с 36 тысяч до 24 тысяч.

Глава Пентагона уточнил, что на родину вернутся 4,5 тысячи военных бронетанковых войск, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе «на востоке и в районе Черного моря» для «усиления сдерживания» России и обеспечения безопасности союзников.

Вывод американских войск из Германии, по словам Эспера, начнется в течение нескольких недель, так как нужно время для решения ряда внешнеполитических и организационных вопросов.