В ЕС призвали дать «политический ответ» на угрозы США в адрес «Северного потока – 2»

Вена, 30 июля. Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил о необходимости «политического ответа» на угрозы США ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Зеле, речь идет о том, в какой степени Европа будет отстаивать свой суверенитет, особенно в вопросах энергоснабжения.

«Как европейская компания, мы ожидаем, что на политическом уровне будут приняты меры, направленные на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — отметил глава OMV.

Недавно Сенат США одобрил свой вариант оборонного бюджета на следующий финансовый год, содержащий дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2». Немецкие СМИ ранее сообщили, что американские чиновники провели видеопереговоры с европейскими подрядчиками проекта, в ходе которых «дали ясно понять, что намерены помешать прокладке газопровода». Власти Германии при этом отвергают экстерриториальные санкции в отношении «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что Восточный комитет германской экономики (OAOEV) прорабатывает варианты ответных мер в отношении США из-за санкций против «Северного потока — 2». Глава OAOEV Михаэль Хармс подчеркнул, что немецкий бизнес будет настаивать на том, чтобы власти ФРГ не оставили без ответа действия Вашингтона.

Также на днях стало известно, что главы МИД Польши и Украины Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба договорились совместно «противостоять» строительству российского газопровода.