Раскрыт секрет кавказского долголетия

Москва, 30 июля. Одной из основ кавказской кухни является технология приготовления мяса, которая не меняется на протяжении тысячелетий. Как отметил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский, это имеет принципиальное значение для здоровья.

По его словам, шашлык из баранины обладает оптимальным составом для усвоения человеческим организмом.

«Секрет знаменитого кавказского долголетия — в мясе. Очевидно, что в тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира», — говорит специалист.

Диетолог отмечает, что особенно важны ненасыщенные жиры, которые есть в рыбе и в мясе. Бобровский подчеркнул, что для правильного шашлыка подходит далеко не любое мясо. С точки зрения диетологии наиболее полезны блюда из молодого ягненка или рыбы. Однако выбор мяса — полдела, его еще необходимо приготовить и съесть.

«Приготовление мяса на гриле или мангале — самый диетический вариант. В отличие от других способов приготовления, готовка на открытом огне убирает лишний жир. Он просто капает вниз. При жарке на сковороде мясо, наоборот, впитывает жир», — отметил Андрей Бобровский.

Также он посоветовал съедать столько же овощей и зелени, сколько и мяса.

Ранее гастроэнтеролог Маргарита Куц рассказала, как правильно выбирать мясо для шашлыка. Она призвала не покупать маринованные уксусом магазинные заготовки мяса. По ее словам, недобросовестные производители могут таким образом избавляться от лежалого или некачественного продукта. Его заливают уксусом, чтобы приглушить неприятный и несвежий запах.