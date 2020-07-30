Пушков высказался о планах США перебросить войска к границам России

Москва, 30 июля. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на планы США перебросить своих военных к российской границе. Соответствующий пост он разместил в Twitter.

Недавно глава Министерства обороны США Марк Эспер сообщил, что Вашингтон намерен перебросить часть военных к границам РФ для ее «сдерживания». По его словам, США в дальнейшем могут разместить дополнительные военные силы в Прибалтике и Польше. Также Эспер заявил, что из Германии будут выведены 12 тыс. американских военнослужащих, большую часть из которых перенаправят в Бельгию и Италию.

«Вывод 12 тыс. военных США из ФРГ не скажется на весе Берлина в Европе, что бы там ни думали в США. Этот вес определяется другим», — пишет Пушков.

Сенатор подчеркивает, что переброска американских военных в Прибалтику и Польшу стала бы нарушением Основополагающего Акта Россия – НАТО 1997 года.

«Это было бы опасной провокацией», – отметил член Совета Федерации.

Напомним, что Основополагающий акт Россия – НАТО содержит прямой запрет на дислоцирование на постоянной основе вооруженных сил альянса на территории восточноевропейских государств, вступивших в блок после 1997 года.

Ранее Пушков отреагировал на высказывание бывшего главы МИД Польши Витольда Ващиковского заявившего, что пандемия якобы настолько «ослабила» Россию, что та стала «совсем не активна на внешнеполитическом фронте». Сенатор ответил, что Москва неизмеримо активнее во внешней политике, чем Варшава, которая только и делает, что заискивает перед США.