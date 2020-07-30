Роспотребнадзор дал советы по правильному выбору арбузов и дынь

Москва, 30 июля. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь, сообщает РИА Новости. В ведомстве отмечают, что арбуз должен иметь яркую контрастную корочку, а дыня — приятный запах и глухой звук при щелчке.

Специалисты подчеркивают, что разрезать арбуз на части и вырезать кусочек на пробу строго запрещено — в месте разреза стремительно размножаются микроорганизмы. Также запрещено продавать бахчевые вдоль дорог, так как они могут впитывать металлы, содержащиеся в выхлопных газах машин.

«Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Эксперты обращают внимание, что усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие, а если ноготь легко протыкает арбузную корку, то он не дозрел.

«У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, иначе она незрелая. При щелчке звук должен быть глухим. Приятный аромат — обязательный критерий при выборе дыни», — приводят рекомендации Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее врач-диетолог Ольга Григорьян рассказала о вреде от переедания арбуза. Специалист подчеркнула, что сладкая ягода не рекомендована тем, кто страдает от аллергии, сахарного диабета и атеросклероза. Остальным употребление арбузов в больших количествах грозит банальным ожирением. Она советует не есть более 300 граммов арбуза за один прием пищи.