Названы сроки открытия Грузии для российских туристов

Москва, 30 июля. В Российском союзе туриндустрии (РТС) назвали сроки возможного открытия Грузии для российских туристов – это произойдет не раньше сентября.

Пока страны даже не начали переговоры об открытии сухопутной границы.

«Пока мы присматриваемся к ситуации в России, находимся на стадии наблюдения. Как только пандемия ослабнет, мы перейдем к обсуждению открытия границ и возобновлению пассажиропотока между нашими странами. Пока переговоров с российской стороной по этому вопросу не ведется», — сообщил спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе газете «Известия».

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) надеются, что границу с Грузией откроют к сентябрю, хотя точных сроков нет, отметил вице-президент союза Юрий Барзыкин. По его словам, востребованным направлением Грузия останется, когда начнется горнолыжный сезон и в октябре, и зимой.

Сухопутная граница между Россией и Грузией была закрыта 16 марта. Решение не распространяется на грузоперевозки и на граждан двух стран, которые хотят вернуться на родину. Авиасообщение с Грузией было прервано в июле прошлого года после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина о запрете российским авиакомпаниям выполнять рейсы в эту страну.

Ранее «Вестник АТОР» со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий сообщил, что два государства Европы готовы начать принимать россиян в августе — Хорватия и Мальта. Соседняя Финляндия откроет границы с РФ не раньше 25 августа, не готова принимать российских туристов в последнем месяце лета и Эстония.