Посол РФ объяснил, от чего зависит запуск авиасообщения с курортами Египта

Каир, 30 июля. Посол РФ в Египте Георгий Борисенко объяснил, почему возобновление авиасообщения с египетскими курортами зависит от ситуации с терроризмом. Об этом он рассказал телеканалу TеN.

По словам дипломата, российские специалисты продолжают активное сотрудничество с египетскими коллегами в ходе проверок безопасности аэропортов в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Тем не менее восстановление авиасообщения зависит от ситуации с терроризмом. Он напомнил о крушении российского самолета в небе над Синаем. Посол отметил, что теракт произошел спустя два месяца после начала военной операции РФ в Сирии.

«Он был совершен в отместку за то, что мы начали борьбу с террористическими организациями в Сирии. Операция в Сирии еще не закончена, это означает, что все опасности и риски сохраняются», — говорит Борисенко.

Ранее сообщалось, что решившие отдохнуть в Турции туристы подвергают себя серьезной опасности — им угрожают террористы. Недавно там задержали группу людей за пособничество террористам. В ходе спецоперации один из подозреваемых был арестован за финансирование деятельности экстремистов. Российские туроператоры также рекомендуют россиянам покупать расширенную медстраховку перед поездкой в Турцию. Инициатива обусловлена непростой эпидемиологической обстановкой на турецких курортах.