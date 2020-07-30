Похолодание и ливни ожидаются в ряде регионов России

Москва, 30 июля. Похолодание, ветер, грозы и сильные дожди ожидают жителей европейской части России, Урала и Сибири. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам эксперта, в европейской части России неблагоприятные погодные условия будут связаны с перемещением из Скандинавии циклонического образования. Заметные изменения произойдут в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, Карелии

В Новгородской области в четверг ожидается особенно сильный ливень с грозой. Также сильные дожди обрушатся на Коми и Архангельскую область, где прогнозируется ветер порывами 15-20 метров в секунду.

Кроме того, сильные дожди ожидаются на западе Центрального федерального округа — в Смоленской и Брянской областях. В центре европейской части России похолодает на три-четыре градуса, будет больше облачности, отметил Вильфанд.

В Поволжье в ближайшие дни ожидаются гроза, дождь и сильный ветер, в Адыгее и Краснодарском крае пройдут дождь и град. Предупреждение о сходе малых селей выпущено для Северо-Кавказского федерального округа, уточнил синоптик.

«На Урале, в Новосибирской области, на юге западной Сибири — везде сильные дожди, ветер, грозы, град. Они связаны с циклоническими образования, которые формируются на территории страны. Также везде ожидается град. Особенно хорошие условия для образования града в республике Алтай, там же будет усиление ветра до 23 метров в секунду», — сообщил РИА Новости Вильфанд.

Ливни также пройдут в Иркутской области, Тыве и Хакасии с усилением ветра до 20 метров в секунду. В азиатской части России сильные осадки привели к тому, что «чуть уменьшается» пожарная опасность. В Забайкалье, Амурской области и центральных районах Красноярского края — дожди, заключил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что в ночь на 1 августа в Магаданской области прогнозируются первые в России заморозки.