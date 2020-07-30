Гастроэнтеролог рассказал, чем опасна горячая пища

Москва, 30 июля. Гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik объяснил, чем грозит желудку употребление слишком горячей пищи.

Как отмечает специалист, организм человека не приспособлен к употреблению слишком горячей еды, однако способен к этому адаптироваться. Но Вялов подчеркнул, что это несет определенные риски.

«Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая. Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка. Это воспаление мы называем гастритом, который может дорасти до язвы», — говорит доктор.

При этом Вялов подчеркнул, что организм способен самостоятельно контролировать температуру пищи. Но для этого надо к нему прислушаться.

«Если вы кладете в рот ложку еды или делаете глоток горячей воды и при этом в полости рта вам горячо, то лучше остудить такую еду. Слизистая оболочка в полости рта состоит из многих слоев. Она более устойчивая, более грубая. Слизистая оболочка, которая дальше в пищеводе и желудке, — однослойная и более чувствительная к повреждениям», — объясняет гастроэнтеролог.

Он подчеркнул, что глоток нагретого до 95 градусов кипятка моментально сожжет слизистую оболочку полости рта.

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