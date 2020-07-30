Украина пригрозила дать ответ на российские маневры

Киев, 30 июля. Параллельно с российскими военными учениями «Кавказ-2020» и в ответ на них Украина может провести «в довольно неожиданных местах» собственные маневры. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Будут учения параллельно с «Кавказ-2020», причем они могут быть в довольно неожиданных местах… Где будут проходить учения — давайте дождемся сентября, увидим», — пригрозил Данилов.

Министр обороны Украины Андрей Таран ранее заявил, что Киев собирается провести стратегические командные учения «Объединенные усилия-2020» в сентябре. В рамках учений планируется проверить способность Генштаба действовать по стандартам НАТО, отметил он.

Российские стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» должны пройти в сентябре. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, участвовать в маневрах будут подразделения шести стран, включая членов ШОС и ОДКБ.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что после 2014 года масштаб и размах российских военных учений начали расти, и Украина видит в этом вызов.

Особенно ГРУ беспокоит то, что российские учения, запланированные на летне-осенний период, пройдут вблизи украинских границ. Пугает и численность войск, задействованных в активной фазе учений. По словам Скибицкого, к процессу привлекут около 120 тысяч военнослужащих, три тысячи боевых бронированных машин, в том числе 500 танков, а также 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до пяти подлодок.