Россиянам рекомендовали не болтать лишнее рядом с «умными» приборами

Москва, 30 июля. Конфиденциальность записей обеспечивается компаниями-разработчиками голосовых ассистентов. Однако если на устройство попадет вредоносное программное обеспечение, то не исключено, что оно будет передавать записи на сторонние серверы хакеров. Об этом агентству «Прайм» рассказал консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Рогозин.

«Это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах. Все зависит от пользователя и злоумышленника», — объясняет специалист.

По его словам, любое устройство с микрофоном способно записывать окружающие звуки, будь то телефон или умная колонка. На них обычно установлен голосовой ассистент, который записывает речь и отправляет ее на сервер для распознавания. Отмечается, что при распознавании голосовых запросов запись может сохраняться на сервере и использоваться для контекстной рекламы.

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