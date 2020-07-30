В России предложили существенно увеличить пособия по безработице

Москва, 30 июля. Министерство труда и социальной защиты готово изучить предложение об увеличении пособий по безработице, сообщают «Известия».

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой поднять минимальные выплаты до уровня прожиточного минимума, а максимальные — до средней заработной платы в регионе. В данном случае пособия будут разными в каждом субъекте РФ, диапазон выплат в среднем по стране составит 12-51 тыс. рублей.

«Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

При этом в министерстве отмечают, что «пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов».

«Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы», — подчеркнули в Минтруде.

Напомним, что в этом году правительство уже повышало размеры пособий. На данный момент минимальная выплата по безработице в России составляет 4,5 тыс. рублей в месяц (до пандемии коронавируса было 1,5 тыс. рублей), максимальная — 12,1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что отдельные категории россиян могут рассчитывать на получение пособия размером до 6 тыс. рублей в августе. Выплаты были введены для поддержания граждан во время пандемии. Деньги полагаются семьям, в которых один или оба родителя лишились работы из-за коронавируса. Главным условием является наличие несовершеннолетнего ребенка.