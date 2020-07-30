В США перепутали флаг Норвегии с «флагом расистов» и оскорбились

Вашингтон, 30 июля. Владельцы отеля «Скандинавский ананас» в Сейнт-Джонсе (штат Мичиган, США) были вынуждены снять флаг Норвегии, который протестующие перепутали с флагом Конфедерации, сообщает Lansing State Journal.

Флаг Норвегии семейная пара Грег и Кьерстен Оффенбекер вывешивали перед входом в особняк, который они переделали под отель. Пара владеет заведением с 2018 года, флаг они вывесили сразу после открытия, так как дедушка Кьерстен Оффенбекер был родом из Норвегии.

По словам супругов, они уже сталкивались с возмущением людей, которые путали норвежский флаг с флагом Конфедеративных Штатов Америки (КША). На обоих полотнищах на красном фоне изображены синие кресты, однако детали на флагах отличаются, в том числе расположение самих крестов.

Ранее посетители отеля меняли свое мнение благодаря объяснениям. Но теперь о паре Оффенбекер начали ходить неприятные слухи. По мнению некоторых обывателей, супруги вывешивают «флаг расистов» специально. В итоге владельцы отеля решили снять полотнище, так как местные жители, всерьез оскорбившись, могли напасть на пару. По данным СМИ, Оффенбекеры уже получили десятки писем с угрозами и обвинениями в расизме.

Конфедерация 11 южных штатов существовала на территории современных США в период с 1861 по 1865 год. В течение этого времени рабовладельческая КША противостояла отменившим рабство северным штатам.

Ранее военно-политический эксперт из Израиля Яков Кедми заявил, что масштабные акции протеста, стихийно развивающиеся в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании сотрудниками полиции, могут привести страну к серьезным последствиям.