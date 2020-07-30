Кошкин назвал провокационным вбросом сообщение о ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Москва, 30 июля. Заявления Минска о причастности задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК «Вагнер» безосновательны. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с порталом iReactor.

Эксперт говорит, что заявления о прибытии бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию не имеют под собой никаких оснований.

«Задержанные не могут быть бойцами ЧВК «Вагнер». Сомневаюсь, что вообще можно квалифицировать этих молодых людей как бойцов», — отметил специалист.

По его словам, задержанным приписывают некие действия коммуникационного характера, которые должны подготовить протестные движения. Кошкин допускает, что минская провокация — не более чем очередной виток предвыборной борьбы в Белоруссии.

«Обидно, что было такое провокационное выступление, ведь все можно спокойно решить без каких-то экстраординарных действий», — резюмировал Андрей Кошкин.

29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании более 30 россиян под Минском. Некоторые издания начали распространять сообщения, что российские граждане якобы были бойцами ЧВК «Вагнер» и намеревались «дестабилизировать обстановку» перед выборами президента Белоруссии.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечал, что провокация с «российскими наемниками» в Белоруссии могла быть организована при участии западных стран. Он допустил, что данная история может использоваться, чтобы поссорить Россию и Белоруссию.

По мнению депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, Белоруссии необходимо проявить мудрость и твердость на фоне провокации Запада с целью активизации местной оппозиции. Парламентарий убежден, что западные страны готовы любой ценой поссорить Минск и Москву.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, к минской провокации причастен Запад, которому невыгоден «пророссийский» курс Белоруссии.