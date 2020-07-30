В МИД РФ допустили скорое открытие новых зарубежных направлений

Москва, 30 июля. Правительство России ведет работу над расширением списка стран, куда в сезон отпусков будут доступны регулярные авиарейсы. Об этом заявил и.о. заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

По его словам, сейчас власти РФ ведут работу над подготовкой обновленного списка.

«Я думаю, что в течение дней или недель можно ожидать выход на более широкий список. Однако этот вопрос находится в компетенции правительства Российской Федерации и решается на соответствующем уровне», — приводит его слова KP.ru.

Как сообщалось ранее, с 1 августа будет восстановлено авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Микерин отметил, что правительство в настоящий момент ведет переговоры не только по возобновлению авиационного сообщения, но и железнодорожного.

Напомним, что следующими странами, с которыми Россия собирается возобновить авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы. Об этом рассказал источник, близкий к авиавластям.