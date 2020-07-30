Ученый рассказал, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Москва, 30 июля. Соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков рассказал, где в России может начаться вторая волна коронавируса.

Эксперты считают, что иногородние студенты могут завезти в Москву и Санкт-Петербург коронавирус SARS-CoV-2, возвратившись с летних каникул. Согласно их прогнозам, число инфицированных с 10 по 14 сентября может вырасти в двух столицах на 15–20%.

«На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин», — сообщил газете «Известия» Боровков.

Ученый считает, что вторая волна пандемии в начале учебного года окажется не такой массовой, как наблюдавшаяся в марте первая. Однако для многих преподавателей она может представлять опасность, так как в особой группе риска находятся люди старше 65 лет, предупредил эксперт.

Ранее инфекционист, завотделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что Россия может избежать введения повторных жестких ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, однако для этого нужно соблюдать доступные всем меры профилактики COVID-19. По мнению эксперта, в настоящее время эпидемиологическая обстановка в стране вышла на стадию стабилизации.