Семенович посоветовала россиянкам не бояться операции по уменьшению груди

Москва, 30 июля. Актриса и певица Анна Семенович рассказала, как ее фанаты отреагировали на новости о том, что она сделала операцию по уменьшению груди. По ее словам, врачи поставили ей диагноз «гигантомастия».

Она рассказала, что после операции поклонники и поклонницы завалили ее письмами.

«Мне приходит огромное количество сообщений от женщин с такой же проблемой. Я узнала, что женщин, у которых избыточно большая грудь, очень много. И некоторые стесняются своей груди, не знают, что делать. Мой пример, как мне кажется, показал им, что можно не стесняться, не бояться», — рассказала актриса изданию «Телепрограмма».

По ее словам, если есть показания к уменьшению груди, ее нужно уменьшать. Она посоветовала женщинам не бояться и соглашаться на операцию.

Недавно Семенович опубликовала старую фотографию, на которой она запечатлена еще девочкой.

«Тогда еще не было груди, даже не верится», — прокомментировала Семенович этот снимок.

Однако многие комментаторы начали утверждать, что у такой худенькой девочки не могла с возрастом вырасти грудь, после чего обвинили певицу в том, что та сделала себе пластические операции. В ответ Семенович опубликовала пост о том, как росла ее знаменитая грудь. В нем певица выложила несколько фотографий, включая фотографию с мамой, чтобы доказать, что большая грудь – это семейная особенность.

«Истина проста — от осины, не родятся апельсины!» — написала Семенович.

Ранее Семенович рассказала подробности о своем детстве подписчикам в Instagram. Певица уточнила, что в раннем детстве оказалась запертой в бане и долгое время не могла выбраться из душного помещения. После этого у нее появился страх остаться в парилке. Семенович вспомнила, что во время инцидента начала паниковать и кричать. С тех пор она 20 лет не была ни в общественных, ни в частных банях.