Госдеп раскритиковал Польшу за нежелание возмещать ущерб жертвам нацистов

Вашингтон, 30 июля. Госдепартамент передал Конгрессу США доклад, в котором раскритиковал страны Центральной и Восточной Европы за невыполнение обязательств по возмещению собственности, похищенной нацистами во время Второй мировой войны и холокоста. Об этом сообщает Associated Press.

Больше всех в докладе критикуется Польша, которая не выполнила требования по возврату и возмещению собственности. Из 5,5 тыс. требований о возвращении собственности, по данным Госдепа, половина была отклонена. Также Варшава не создала законодательную базу для работы с подобными случаями. Внешнеполитическое ведомство США в данном контексте также разочаровано политикой Украины, Белоруссии, Боснии и Герцеговины.

При этом Госдеп предъявил претензии и России. Американские дипломаты утверждают, что Москва якобы мало сделала для исследования происхождения предметов искусства, которые были возвращены в конце Второй мировой войны после их конфискации нацистами.

Ранее политический аналитик Евгений Сатановский указал на «черные страницы» истории Польши. Политолог отметил, что во время и после Второй мировой войны поляки смогли отобрать значительное количество имущества не только у евреев, но и у немцев и других нацменьшинств. Сатановский также напомнил об активной роли поляков в работе нацистских лагерей смерти.