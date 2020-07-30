Вильфанд назвал регион РФ, где наступят первые заморозки

Москва, 30 июля. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ночь на 1 августа в Магаданской области прогнозируются первые в России заморозки.

«Первый звоночек прозвенел. Заморозки ожидаются в Магаданской области 1 августа, ночью до -1 градуса», — сообщил РИА Новости Вильфанд.

Ранее синоптики предупредили, что после установившейся в последние дни жары в Москве начнутся затяжные дожди. До воскресенья в столице будет прохладно и сыро. Но с понедельника в Москву снова придет солнце и установится хорошая погода.