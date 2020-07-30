Как ВШЭ наказала Гусейнова за оправдание терроризма. Колонка Голоса Мордора

Профессор Высшей Школы Экономики Гасан Гусейнов, который назвал теракт на Дубровке проявлением «национально-освободительной борьбы», наконец-то посрамлен и унижен. Эксперты ВШЭ в ответ на его провокационную эскападу состряпали целый доклад – «Терроризм: недопустимость оправдания. Исторические, этические и правовые аспекты». Как вы понимаете, очень много букв. Но только то, что я написал в начале о профессоре Гусейнове – конечно же чистейшей воды стеб. Профессору этот самый доклад, который писали для него любимого, совершенно до лампочки. Плевать он на него хотел. И спокойно продолжит обучать студентов «вышки» и дальше, получая при этом очень неплохую зарплату. Между прочим – от государства. Которое сам же люто ненавидит.

Более того – я просто уверен, что профессор в каком-нибудь обозримом будущем выдаст еще что-нибудь провокационное, от чего будет гудеть весь Интернет и чем будет возмущаться общественность. И результат будет примерно таким же – никаким. В первый раз что ли? Вы же помните ту историю, когда профессор назвал русский язык «клоачным»? В контексте того поста, что он опубликовал в «Фэйсбук», на самом деле клоачным он хотел назвать не только язык, но и страну и проживающий в ней народ. Там все написано достаточно недвусмысленно. Ну чтобы не понять, наверное надо быть полным идиотом. Помните, каков был итог? При том, что об этом выхлопе говорили по телевизору, писали в прессе, не говоря уже о социальных сетях? Я напомню – никаким. Профессора Гусейнова любя пожурили в его любимом ВУЗе, мол не надо так прямолинейно, аккуратнее пожалуйста. При этом профессор даже не счел нужным принести свои извинения.

Теперь вот эта история с «национально-освободительной борьбой». Самое потрясающее, что профессор Гусейнов теракты на Дубровке и в Беслане на самом деле считает ее проявлениями. Как и многие его коллеги из этой самой ВУЗовской интеллигенции. Тут нет ничего нового. Они всегда сочувствовали террористам и радовались, когда убивали русских солдат. Наверное еще со времен Афганистана, когда они перехлестнулись с перестроечкой и когда эта кодла почуяла, что уже можно не прятаться и не маскироваться. Это все идет еще от Валерии Ильиничны Новодворской, которая люто ненавидела не только все советское, но и вообще все русское. И все эти господа интеллигенты, типа Гусейнова, ее верные последователи.

В 90-х они тоже оправдывали терроризм. Открыто, никого не стесняясь. А чего стесняться, если сам премьер-министр страны говорит с главным террористом по телефону? Господин Ковалев, правозащитник, прямо таки восхищался чеченскими боевиками, захватившими больницу в Буденновске, а мэтр авторской песни Булат Окуджава мечтал о памятнике Шамилю Басаеву, как «человеку, остановившему войну». При всем этом, всем этим правозащитникам и интеллигентам всегда было плевать на кровь русскую, вне зависимости, кровь ли это солдат, либо простых граждан, оказавшихся в заложниках у террористов.

Ценой того мира, который тогда, по мнению Окуджавы, принес Басаев, стал террористический анклав в подбрюшье России. По сути, Чечня превратилась в одну огромную базу для террористов всего мира. Кого там только не было! Арабы, афганцы, турки, уйгуры, сомалийцы – террористы всех национальностей слетались туда, как пчелы на мед. Бандитизм, убийства, рабство – стали абсолютно нормальным явлением. Кто-нибудь помнит сейчас, сколько в Чечне было русских рабов? Практически существовали рынки, где торговали рабами, как в средневековье. А потом террористы полезли на Дагестан. Все это, по мнению профессора Гусейнова – национально-освободительная борьба.

По хорошему на профессора Гусейнова стоило бы завести уголовное дело за оправдание терроризма. Нет, конечно же реального срока было бы многовато, но вот приличного штрафа, так чтобы он почувствовал, наверное вполне хватило бы. И конечно, уволить с работы, ведь в конце концов работал он на государство, а оно, как работодатель, само вправе определять, кто ему нужен, а кто нет. Как-то нелогично, что в одном из крупнейших ВУЗов работает человек, это государство ненавидящий. Хотя это обычная болезнь ВШЭ, там таких немало, просто большинство тихие, а вот Гусейнова иногда прорывает.

Но ничего. Подождем еще немного до следующего выхлопа скандального профессора. И посмотрим, как отреагирует ВУЗ, в котором он работает. В конце концов, может там и сами от него устанут и наконец-то подумают о своей репутации. Хотя в это мало верится. Ведь там многие сознательно строят свою репутацию именно на ненависти к своей стране.