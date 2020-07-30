Похудевшая на 30 кг Гагарина в купальнике ужаснула поклонников

Москва, 30 июля. Певица Полина Гагарина показала результат похудения на 30 кг и удивила поклонников физической формой. Снимками звезда разместила в соцсети Instagram.

На фотографии похудевшая исполнительница позирует, приняв эффектную позу, на лужайке у футбольных ворот. В подписи к фото звезда порадовалась хорошему дню и отметила, что пользуется моментом, так как, по слухам, скоро снова ожидается похолодание.

Однако не все подписчики разделили настроение Гагариной. Некоторых из поклонников ужаснула худоба звезды. В кадре у Гагариной видны выступающие ребра и впалый живот.

«Поль, моргни один раз, если тебя не кормят», «Надо чутка прибавить в весе, будет гораздо лучше», «Просто один скелет», «Полина, очень красивая, но с похудением уже перебор. Всю анатомию по фото можно изучать», «Болезненный вид», — писали подписчики.

В прошлом у Гагариной действительно были серьезные проблемы с лишним весом, но в последние несколько лет никаких намеков на излишки жира на ее теле нет. Несмотря на достигнутые результаты, артистка не собирается себя запускать и упорно продолжает тренироваться.

Ранее Гагарина выложила в Instagram видео со спортивной тренировки. Подписчиков удивила ее нездоровая худоба. На опубликованном видео артистка выглядит весьма активной и жизнерадостной. Одетая в золотистые шорты и топ певица выполнила несколько спортивных упражнений вместе со своим тренером Вячесловом Дайчевым.

Многие фанаты певицы буквально забили тревогу: им показалось, что худоба девушки говорит о болезненности. Некоторые даже предложили Гагариной обратиться к эндокринологу, так как посчитали, что ее необычная стройность может быть связана с проблемами щитовидной железы.