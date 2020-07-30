Адвокат рассказал, как Ефремов сможет избежать наказания

Москва, 30 июля. Глава Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что признание вины в ДТП актером Михаилом Ефремовым сейчас никак не повлияет его на наказание.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП. Его адвокат Эльман Пашаев подтвердил данный факт. По словам Трунова, признание вины актером никак не повлияет на судебный процесс.

«Обвиняемый всегда может признать вину в конце процесса, когда все доказательства изучены, а отпираться уже не имеет смысла. Самый оптимальный вариант — в последнем слове. Судья это засчитывает как качество своей работы», — комментирует Трунов.

Также юрист рассказал, каким образом Ефремов может избежать наказания. Трунов говорит, что в деле актера есть вещи, которые еще можно обсудить. Например, причинно-следственная связь между смертью потерпевшего и некачественным изготовлением его авто.

«Всем известно, что Lada — очень опасная машина. Если бы была другая машина, то вероятность гибели потерпевшего была куда ниже. Если найдется эксперт, который сможет привести такое доказательство, то под вопросом будет вся квалификация правонарушения», — отмечает адвокат.

Недавно стало известно, сколько зарабатывал Михаил Ефремов в театре «Современник». Самый скромный контракт с Ефремовым обошелся заведению в 900 тыс. рублей, а самый крупный в 7,7 млн рублей. За четыре года (с 2016 по 2020) Ефремов заработал в театре более 32 млн рублей.

Напомним, что 8 июня Ефремов сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Актер не пострадал, однако 57-летний водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм. Позже в крови Ефремова нашли следы наркотиков. Общественные и политические деятели высказались за то, чтобы артист получил реальный срок.