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Трамп озвучил свою версию распада СССР

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Трамп озвучил свою версию распада СССР

Вашингтон, 30 июля. Американский президент Дональд Трамп озвучил свою версию причин распада Советского союза. По мнению лидера США, СССР погубила неудачная военная кампания в Афганистане. Он заявил, что советские власти потратили на нее огромное количество денег, а также потеряли множество человеческих жизней.

«Если задумаетесь о России, то поймете, что она стала Россией и перестала быть СССР именно из-за Афганистана», — заявил Трамп.

Президент США объяснил, что именно поэтому он считает малоубедительными заявления о якобы имевшем место сотрудничестве Москвы с террористическим движением «Талибан»1 (запрещено в России).

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила о якобы имевшем место «сговоре» России с талибами, Москва эту информацию категорически опровергла, назвав фейком. Однако фейки NYT поддержала другая крупная газета — The Washington Post. В ночь на 29 июня там появился аналогичный материал, в котором утверждается, что в результате сговора РФ с талибами было убито несколько американских военных.

Кроме того, фейк США о взаимодействии ГРУ и террористов прокомментировал сенатор Франц Клинцевич. По его словам, задача этого фейка – вызвать у американцев ненависть к России. Сегодня американское командование обвиняет Россию в реализации военной стратегии, которой само пользовалось во время Афганской войны 1979—1989 годов. Тогда Белый дом активно финансировал афганских моджахедов и поставлял им самое современное вооружение.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Интерфакс
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