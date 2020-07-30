Умер олимпийский чемпион по гандболу Анатолий Федюкин

Москва, 30 июля. Золотой призер Олимпиады-1976 года по гандболу в составе сборной СССР Анатолий Федюкин скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщила Федерация гандбола России.

Федюкин стал победителем Олимпийских игр 1976 года в Монреале, а в 1980 году завоевал серебро на Олимпиаде в Москве. Также гандболист является чемпионом мира 1982 года.

«Спасибо за прекрасную игру и за бесконечную любовь к гандболу, Анатолий Викторович. Мы всегда будем помнить вас…» — сказано в сообщении Федерации гандбола.

После завершения спортивной карьеры Анатолий Федюкин работал тренером, возглавлял ЦСКА. Ему удалось дважды привести армейцев к титулу чемпионов России. Также он тренировал исландский «Фрам», с которым стал обладателем кубка страны.

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