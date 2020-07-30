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Польское СМИ заявило, что российская армия не боится коронавируса

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Польское СМИ заявило, что российская армия не боится коронавируса

Варшава, 30 июля. Польское издание Rzeczpospolitа опубликовало статью, где отметило, что российская армия не боится даже коронавируса. Таким образом издание отреагировало на сообщения о международном форуме «Армия – 2020», который состоится в августе.

Пандемия коронавирусной инфекции привела к отмене всех основных экономических мероприятий, например Недели Российского Бизнеса и Петербургского международного экономического форума. На конец августа был запланирован Восточный экономический форум, однако он, скорее всего, проведен не будет.

 «И только Министерство обороны РФ не боится коронавируса, в августе под Москвой начнется международный форум «Армия—2020», в котором в прошлом году приняло участие более миллиона человек», — пишет Rzeczpospolitа.

Издание отметило, что пандемия не оказала существенного влияния на Вооруженные силы России.

Отметим, что форум «Армия–2020» будет представлять собой «свободную от COVID-19 зону». Все его участники будут соблюдать необходимую дистанцию в полтора метра и носить маску, а у посетителей на входе будет измеряться температура, пишет RT.

«Организатором этого всего выступает Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, они профессионалы. Они обязательно позаботятся о том, чтобы всё было безопасно», — цитирует издание Rzeczpospolitа профессора МГИМО Алексея Подберезкина.

Напомним, что международный военно-технический форум «Армия» состоится с 23 по 29 августа. Его организатором выступает Министерство обороны России, за пять лет проведения форум стал одной из крупнейших выставок вооружения и военной техники. Кроме того, это мероприятие выступает авторитетной площадкой, где традиционно решаются вопросы международного военного сотрудничества. В этом году форум пройдет одновременно с Армейскими международными играми. Участников ждет насыщенная программа, включающая выставочную экспозицию, демонстрационную, научно-деловую и культурную программы.

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Источник: https://russian.rt.com/inotv/2020-07-29/Rzeczpospolita-rossijskoj-armii-nichego-ne
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