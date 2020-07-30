В США обвинили Ротенбергов в обходе санкций

Москва, 30 июля. Американские сенаторы опубликовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны США.

В подготовленном на основании двухлетнего расследования докладе утверждается, что американским законодателям удалось выявить факт приобретения в США предметов искусства на 18 млн долларов якобы связанными с Ротенбергами фиктивными компаниями. Напомним, что Борис и Аркадий Ротенберги попали под американские санкции в 2014 году.

«Похоже, что Ротенберги продолжали принимать активное участие на рынке искусства США, покупая предметы искусства более чем на 18 млн долларов в течение нескольких месяцев после введения санкций», — сказано в докладе.

В документе отмечается, что бизнесмены обходили ограничения путем перевода средств в фиктивные компании для инвестирования в ценные предметы искусства. Сенаторы отмечают, что от лица российских предпринимателей выступал московский арт-дилер Григорий Бальцер. При этом адвокат Бальцера отверг информацию, что его клиент когда-либо представлял Ротенбергов.

Ранее Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, где содержатся поправки об усилении санкций против газопровода «Северный поток — 2». Также в нем предусмотрено выделение военной помощи Украине, средства на сдерживание РФ в Европе и целый ряд других инициатив, отмечает RT.