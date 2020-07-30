Журавлев: Организовав минскую провокацию, Запад надеется рассорить РФ и Белоруссию

Москва, 30 июля. Провокация с «российскими наемниками» в Белоруссии могла быть организована при участии стран Запада, полагает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «чрезвычайном происшествии» в связи с задержанием 32 россиян на белорусской территории. На данный момент нет подтвержденной информации о личностях этих людей, а также причинах их задержания. Белорусские СМИ утверждают, что эти россияне якобы принадлежали к ЧВК «Вагнера». Согласно их информации, граждане РФ проживали в одном из пансионатов Белоруссии, где другим постояльцам показалось странным, что они не употребляют спиртные напитки и носят одежду в стиле «милитари».

По словам Журавлева, эта история может быть использована для того, чтобы поссорить Россию и Белоруссию. Он напомнил, что Лукашенко всю эпоху своего правления опирался на пророссийские силы в белорусском обществе.

«Сейчас ситуация в Белоруссии значительно изменилась, пришло новое поколение, из-за чего у Лукашенко возникло так много проблем с выборами. Поэтому чем хуже будут российско-белорусские отношения, тем сложнее будет сохранять власть ныне действующему президенту», — заявил он.

Как объяснил Журавлев, подобный инцидент наносит серьезный удар по предвыборной кампании Лукашенко. Политолог подчеркнул, что это также приведет к ухудшению отношений между Москвой и Минском, в чем безусловно заинтересован Запад.

«Прозападные оппоненты Лукашенко и их спонсоры будут пытаться использовать все инструменты, потому что у них впервые появилась возможность победить. Я считаю, что у них ничего не получится, но там другая точка зрения», — объяснил эксперт.

29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании россиян. На фоне задержания российских граждан стали появляться сообщения об их планах «дестабилизировать обстановку» перед президентскими выборами в Белоруссии. Член комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Богодухов выразил уверенность, что данная информация не соответствует действительности. Посольство РФ в республике уже сообщило, что запросило информацию о задержании граждан у местных компетентных органов. В настоящий момент в ситуации в Белоруссии разбираются российские дипломаты.

Напомним, выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года. Ранее ЦИК республики отказался регистрировать двух оппозиционных кандидатов на выборах, после этого в Минске прошли протестные акции.