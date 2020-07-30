Перестрелка в ВСУ обернулась гибелью сержанта и ранением трех военных

Донецк, 30 июля. Конфликт между бойцами ВСУ закончился перестрелкой с несколькими ранеными и одним погибшим. Ссора началась из-за намерения националистов перебросить диверсионную группу за линию разграничения. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань.

Он отметил, что организованные Петром Порошенко протестные акции за возобновление активных боевых действий находят активную поддержку среди украинских боевиков в зоне ОСС.

«К открытому неповиновению националистов 24-го батальона «Айдар» и 46-го «Донбасс-Украина» присоединилась «элита» ВСУ — морские пехотинцы», — сообщил Астрахань.

По его словам, 28 июля была зафиксирована перестрелка в рядах 36-й бригады ВСУ, где украинские боевики открыто выступили против перемирия и спланировали диверсионную вылазку, чтобы отомстить за «побратимов», погибших в ходе предыдущих провальных операций. Астрахань говорит, что комбриг попытался остановить диверсантов, отдавая себе отчет о последствиях нарушения перемирия.

«В итоге завязавшийся конфликт завершился перестрелкой, в которой погиб сержант Ляскивский, еще трое получили ранения. Комиссия штаба ОТГ «Восток» проводит по данному факту разбирательство», — комментирует Дмитрий Астрахань.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский обвинил телеканал Euronews в распространении фейка о митинге националистов. По его словам, сюжет о митинге около здания офиса президента Украины — «стопроцентный фейк». Он отметил, что Порошенко и его соратники пытаются показать для Euronews, что они якобы не против перемирия, а против его условий.