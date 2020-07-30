Переплывший реку российский танк удивил аргентинские СМИ, опубликовано видео

Буэнос-Айрес, 29 июля. Аргентинская газета Clarin прокомментировала видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием танком Т-72Б3. Этот видеоролик был опубликован министерством обороны России.

На кадрах видно, как российские военнослужащие преодолевают водную преграду глубиной пять метров, отрабатывая навыки подводного вождения в Оренбургской области.

«Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало», — говорится в материале аргентинской газеты.

Автор статьи добавил, что «шокирующее видео» российского министерства обороны его впечатлило. В статье отмечается, что данная модель танка была значительно усовершенствована. Аргентинская газета назвала Т-72Б3 «беспрецедентным смертельным оружием» и даже сравнила его подводной лодкой.

В свою очередь, министерство обороны РФ заявило, что данная модель танков оснащена специальными воздуховодами, а танкисты по время движения по дну ориентировались по специальным приборам и избегали остановок и резких поворотов.

Напомним, что в прошлом году китайские СМИ прокомментировали результаты танкового биатлона в подмосковном Алабино. Они рассказали о скоростном рекорде российского танка. Российская команда победила в международных соревнованиях в шестой раз, установив при этом рекорд скорости для танка. Как пишет китайское издание Sohu, танк Т-72Б3 с российскими военными прошел всю дистанцию за рекордные один час, 33 минуты и 20 секунд. При этом танк развивал максимальную скорость 84 километра в час. Как уточнили китайские журналисты, это является абсолютным мировым рекордом.