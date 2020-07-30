Кравчук назвал Украину плугом и предложил всем «впрячься»

Киев, 30 июля. Украина — это плуг, который должен «переть» президент и все остальные. Так первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Экс-глава государства подчеркнул, что решение СНБО должно быть утверждено указом президента, чтобы обрести юридическую силу.

«Когда будет другая форма организации власти, тогда сможем говорить. Каждый должен переть свой плуг: вы — свой, я — свой, президент — свой. И все мы будем переть один плуг — называется он «Украина», — отметил Кравчук.

Напомним, что Киев осуществляет экономическую и транспортную блокаду Донбасса уже на протяжении трех лет. Действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко на экстренном заседании СНБО в марте 2017 года предложил издать указ о временной полной остановке транспортного сообщения с неподконтрольными территориями.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на запланированные российские военные учения «Кавказ-2020» недавно заявил, что Украина может провести свои учения «в довольно неожиданных местах». По его словам, существуют риски военной угрозы для юга Украины.

Ранее RT отмечало, что второй президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Он подчеркнул, в дальнейшем будет готов делиться опытом и предоставлять консультации.