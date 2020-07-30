Бывшая участница «Уральских пельменей» рассказала о новой работе

Москва, 29 июля. Бывшая участница творческого объединения «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, что приняла участие в новом проекте. Об этом она написала в своем Instagram.

По словам Михалковой, она сейчас заканчивает съемки для комедийного шоу «Сториз», который она охарактеризовала как «юмористические зарисовки о простых и знакомых героях».

Она рассказала, что в проекте снимались двенадцать актеров, которым по сюжету каждый съемочный день приходилось перевоплощаться в десятки разных образов: «от библиотекаря до адвоката, от медсестры до заключенного».

Михалкова подтвердила, что премьера проекта состоится в ближайшее время.

Ранее юморист Сергей Нетиевский, в свое время раскрутивший шоу «Уральские пельмени», не исключил, что может снова присоединиться к проекту. Однако пока «пельменями» руководит Евгений Орлов, этого не случится. Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. Сейчас он судится с экс-коллегами по вопросам интеллектуальной собственности. Нынешний глава проекта Евгений Орлов обвиняет Нетиевский в том, что он якобы похитил огромные деньги, которые должен был разделить с другими юмористами из «пельменей».