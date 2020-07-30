Дегтярев заявил Шнурову, что разобрал метровую стопку бумаг с момента приезда в Хабаровск

Хабаровск, 30 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью телеканалу RTVi сообщил, что разобрал стопку бумаг высотой в метр с момента приезда в регион.

По словам главы региона, ему даже пришлось срочно согласовать военного комиссара.

«То есть человек сюда не едет, а командующий его представляет, потому что десять дней кабинет пустой, и никто не ставит подпись. Вот я пришел, этим занимался. Какие митинги? Какие выходы? Все сделал, стол чистый», — отметил Дегтярев в интервью генпродюсеру канала Сергею Шнурову.

Ранее Михаил Дегтярев отмечал, что ситуация в Хабаровске вселяет «осторожный оптимизм», а митингующие после общения с ним успокаиваются. По его словам, он будет работать с населением с помощью «народного совета», в который войдут лидеры общественного мнения региона.