Bloomberg назвал новую угрозу для экономики США

Вашингтон, 29 июля. Снижение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что за последние несколько лет суммарный коэффициент рождаемости сократился с 2,1 до 1,7 ребенка на одну американскую женщину. Также 34% американок намерены отложить беременность или иметь меньше детей из-за кризиса, вызванного короновирусом. Об этом свидетельствуют исследования Института Гутмахера.

О негативных тенденциях сообщают и аналитики Брукингского института. Согласно их данным, в 2021 году в США родится на полмиллиона меньше детей, чем изначально прогнозировали демографы. Вместе с 150 тыс. умерших американцев от COVID-19 это падение негативно скажется на экономике в будущем. Власти США лишатся значительного числа потребителей, рабочих и налогоплательщиков. При этом эксперты сомневаются, что в ближайшие годы случится всплеск рождаемости, который сможет компенсировать потери.

Ранее российский социолог Дарья Халтурина отмечала, что пандемия коронавируса может преподнести «сюрпризы» для демографов и оказать сильное влияние на статистику смертности и рождаемости по итогам 2020 года. По ее мнению, после окончания пандемии стоит ожидать краткосрочное падение рождаемости, за которым последует всплеск.