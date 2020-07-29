В СНБО считают пандемию коронавируса первой биологической мировой войной

Киев, 29 июля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал пандемию коронавирусной инфекции – первой биологической мировой войной. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват – это вопрос второго ряда», — сказал Данилов.

По его словам, сейчас ответить на вопрос о том, кто виноват в пандемии СOVID-19 невозможно. Он подчеркнул, что сейчас из-за пандемии страдает весь мир.

«Люди лишаются рабочих мест, нет развития экономики. 80% самолетов стоят в портах и не летают в небе», — напомнил Данилов.

Кроме того, он рассказал о наличии у украинских властей «программы искусственного интеллекта», которая дает точнейшие прогнозы по развитию ситуации с пандемией на Украине. По его словам, они сбываются с вероятностью 95%.

Ранее президент страны Владимир Зеленский во время совещания с представителями правительства заявил, что Украина должна одной из первых закупить вакцину от коронавируса. За прошедшие сутки на Украине было зафиксировано более тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего больных с COVID-19 выявлено в Киеве, а также в Ровенской и Львовской областях.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.