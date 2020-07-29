В Конгрессе США обвинили Amazon, Facebook, Apple и Google в злоупотреблении положением

Вашингтон, 29 июля. Лидерство американских корпораций Amazon, Facebook, Apple и Google на американском рынке может привести к злоупотреблениям с их стороны, заявил на слушаниях глава подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд). По его словам, из-за пандемии коронавируса их влияние вырастет еще сильнее.

«Цель сегодняшних слушаний состоит в том, чтобы оценить доминирующую роль Amazon, Apple, Facebook и Google», — заявил конгрессмен.

Он напомнил, что сейчас каждая из компаний обладает огромным влиянием, особенно – в сфере предоставления доступа к информации и рынкам. Такое положение дел создаст возможность для корпораций злоупотреблять имеющейся у них властью. Конгрессмен подчеркнул, что каждое действие этих компаний оказывает сильнейшее и долгосрочное действие на сотни миллионов людей.

«Они могут взимать непомерные сборы, навязывать тягостные контракты и получать важные данные от людей и компаний, которые на них полагаются. До пандемии COVID-19 каждая из этих корпораций уже являлась гигантом нашей экономики. Однако в свете пандемии они, вероятно, станут сильнее, чем когда-либо раньше», — заявил Сисилини.

Напомним, американские цифровые гиганты подвергались критике не только в США, но и в Европе. После прихода Дональда Трампа к власти, США вступили в торговую войну не только с Китаем, но и странами Евросоюза. На прошлой неделе Вашингтон объявил о введении с 6 января 2021 года 25% пошлин на товары из Франции объемом 1,3 млрд долларов. Вашингтон принял решение о введении пошлин в ответ на так называемый цифровой налог — французский закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США.