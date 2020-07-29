Социолог назвал единственный континент, где положительно относятся к США

Москва, 29 июля. Согласно недавнему исследованию американского института Гэллапа, весь мир негативно оценивает качество влияния США на остальные государства. Об этом в беседе с порталом «Украина.ру» сообщил заведующий кафедрой «Прикладная социология» Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

По его словам, лишь 33% населения во всем мире поддерживают американское лидерство. Единственный континент, где позитивно оценивают американские действия — Африка.

«В Африке американцев любят. На всех остальных континентах негативный уровень отношения к американской политике больше 50%. То есть если мы говорим о том, что американцы делали мир лучше, то это не так», — говорит Зубец.

По мнению специалиста, если США ослабят свое присутствие в мире, то это будет скорее позитивным фактором, а не негативным.

«Тем более что большая часть конфликтов в значительной степени спровоцирована США. Это Венесуэла, Сирия и конфликты на Ближнем Востоке», — отмечает социолог.

Также специалист подчеркнул, что мир был бы гораздо более спокойным местом, если бы Вашингтон не объявлял «холодные и горячие войны разным странам по всему миру».

Ранее Алексей Зубец объяснил причину популярности президента РФ Владимира Путина среди населения Украины. Он отметил, что официальная пропаганда украинских СМИ не соответствует настроению большинства жителей страны. Социолог говорит, что популярность Путина на Украине превышает рейтинг президента Зеленского на 75%.