Киев, 29 июля. Украинский политолог Михаил Погребинский обвинил телеканал Euronews в распространении фейка о митинге националистов. Своими размышлениями о подаче информации прессой эксперт поделился в эфире GolosTV UA.

Он подчеркнул, что сюжет Euronews о митинге националистов около здания офиса президента Украины в Киеве — «чистый, стопроцентный фейк». Погребинский указал, что митингующие выступают не против условий перемирия в Донбассе, как подает это канал, а против перемирия в целом.

«Они выступают не против условий перемирия, они их не обсуждают. Они выступают против перемирия. Так лжет своим телезрителям Euronews», — сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

У него сложилось впечатление, что линию медиа определяет не Германия, которая считается самой влиятельной страной в Евросоюзе, а бывший президент Украины Петр Порошено и его компания. По мнению политолога, именно Порошенко и его соратники «для публики и Euronews рассказывают, что они не против перемирия, а против его условий».

«Это возмутительное вранье. СМИ показывают сочувствие к протестующим», — констатировал Погребинский.

Напомним, с понедельника в Донбассе действует новый режим перемирия. Предыдущие два десятка соглашений о прекращении огня были сорваны именно киевской стороной.